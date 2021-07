Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H & M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H & M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H & M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H & M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (01.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jakub Krawczyk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) unter die Lupe.Die schwedische Bekleidungskette Hennes & Mauritz (H&M) habe im zweiten Geschäftsquartal dank gelockerter Corona-Maßnahmen in die schwarzen Zahlen zurückkehren können.Der Nettoumsatz des Konzerns habe sich im 1. Halbjahr 2021 auf 86.569 Mio. SEK (Schwedische Krone) belaufen, ein Plus von 3,5% im Vergleich zum Vorjahr, während er in lokaler Währung um 12% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei. Die Pandemie habe zu einer verringerten Besucherzahl infolge anhaltender Einschränkungen und Ladenschließungen geführt. In der Spitze seien rund 1.800 Filialen (d.h. rund 36% der gesamten Filialen der Gruppe) vorübergehend geschlossen gewesen. Im 1. Halbjahr habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich auf 1.697 Mio. SEK verbessert, nach einem Verlust von 3.063 Mio. SEK.Im 2. Quartal 21 sei der Nettoumsatz der H&M-Gruppe um 75% auf 46.509 Mio. SEK gestiegen. Das Quartal habe mit ca. 1.300 geschlossenen Geschäften begonnen und dank einer schrittweisen Wiedereröffnung mit nur ca. 140 geschlossenen Geschäften geendet. Der Online-Umsatz habe eine starke Dynamik gezeigt und sei um 40% in lokaler Währung und 32% in SEK gestiegen, trotz der Aufhebung der Beschränkungen für Filialen in allen Regionen. Die Bruttomarge habe sich im Jahresvergleich deutlich von 46,3% auf 53,9% verbessert. Das EBIT für das 2. Quartal 2021 habe sich auf 3.852 Mio. SEK belaufen und damit 8,0% über dem Bloomberg-Konsens gelegen. Der Gewinn nach Steuern habe sich auf 2.767 Mio. SEK belaufen (während in Q2 20 ein Verlust von 4.991 Mio. SEK verzeichnet worden sei). Das Kundenbindungsprogramm von H&M habe rund 130 Mio. Mitglieder in 27 Märkten erreicht (ein Zuwachs von 50 Mio. Mitgliedern innerhalb eines Jahres).Der Konzern habe zum 31. Mai 2021 über eine starke Bilanz mit liquiden Mitteln in Höhe von 23.434 Mio. SEK verfügt, während sich der gesamte Liquiditätspuffer einschließlich nicht in Anspruch genommener Kreditlinien auf 43,5 Mrd. SEK belaufen habe. Die Nettoverschuldung/EBITDA habe bei -0,6 gelegen.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie: