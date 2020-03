Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:

Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H & M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H&M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H&M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H&M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H&M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (26.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Textilhändlers Hennes & Mauritz AB (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) unter die Lupe.Hennes-&-Mauritz-Aktionäre hätten in den vergangenen Jahren hohe Kursverluste verkraften müssen. Dabei habe sicher geholfen, dass das Unternehmen stets eine üppige Dividende ausgeschüttet habe. Doch seit dieser Woche sei klar: Damit sei es erst mal vorbei! Dem Börsenwert habe diese Nachricht kurzfristig nichts anhaben können.Mehr als zwei Drittel aller H&M-Läden weltweit seien derzeit geschlossen (3.441 von 5.062). In Deutschland, den USA und Großbritannien gehe nichts mehr. Online-Bestellungen seien zwar weiterhin möglich, jedoch würden die Schweden zumindest im März deutliche Umsatzeinbußen erwarten. Gleichzeitig würden viele Kosten weiter laufen, darunter die Ladenmieten.Angesichts der schwierigen, ungewissen Situation überrasche es nicht, dass H&M dieses Jahr keine Dividende ausschütten wolle. Das habe das Unternehmen am Wochenanfang bekannt gegeben. Offenbar hätten viele Anleger dieses Szenario bereits eingepreist. Der Kurs der Aktie sei jedenfalls nicht auf ein neues Mehrjahrestief gefallen, sondern habe im Zuge der allgemeinen Gegenbewegung am Markt ebenfalls steigen können.Erste konkrete Zahlen zu den Umsatzeinbußen würden am 3. April erwartet. Dann veröffentliche H&M seinen Quartalsbericht.Die Modebranche zähle zu den besonders von der Corona-Krise gebeutelten Branchen. Andererseits laufe der Online-Verkauf weiter (wenn auch deutlich gebremst), und früher oder später würden die Läden wieder öffnen. Die Dividende dürfte nur temporär gestrichen werden. H&M habe sich in den vergangenen Quartalen nach langem Abschwung operativ wieder gefangen. Auch der Kurs habe aufwärts tendiert. Daher ergebe sich aus der Sondersituation und dem damit verbundenen Abverkauf eine Chance für Anleger. "Der Aktionär" hat H&M vor einer Woche bei 9,60 Euro in der Nähe des Mehrjahrestiefs zum Kauf empfohlen. (Analyse vom 26.03.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: H&M.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Hennes & Mauritz-Aktie: