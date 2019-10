ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (10.10.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterherstellers Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Minus von rund 2,7% zähle die Henkel-Aktie zu den DAX-Titeln, die in diesem Jahr bisher unter Wasser lägen. Aus charttechnischer Sicht bestehe allerdings Hoffnung auf Besserung. Schließlich bilde das Papier möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Der zweite Versuch könnte nun tatsächlich die Trendwende bringen. Begünstigt werde eine solche konstruktive Entwicklung durch die bereits abgeschlossene Bodenbildung im Verlauf des RSI sowie den positiv zu interpretierenden MACD. Apropos letztgenannter Trendfolger: Auf Monatsbasis entstehe gerade das erste Kaufsignal seit 2017 - noch dazu auf historisch niedrigem Niveau. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Spurt über die Kombination aus dem Julihoch (93,78 EUR) und dem Fibonacci-Cluster bei 94,22/23 EUR als Katalysator für einen Anlauf auf den Abwärtstrend seit Juni 2017 (akt. bei 100,13 EUR) definieren. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Umkehrformation lasse perspektivisch sogar auf einen Bruch dieses Baissetrends hoffen. Das Märzhoch bei 91,70 EUR sei im Ausbruchsfall als engmaschiger Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:93,38 EUR +0,21% (10.10.2019, 08:46)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:92,82 EUR +0,15% (09.10.2019, 17:35)