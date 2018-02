Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (09.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel-Vorzugsaktie: Es geht kontinuierlich bergab - AktienanalyseJahrelang kannten die DAX notierten Vorzüge des Konsumgüterherstellers Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) nur eine Richtung: Nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch das sei vorbei. Seit dem Erreichen des Allzeithochs bei 129,90 Euro gehe es kontinuierlich bergab. In dieser Woche sei der Wert auf das niedrigste Niveau seit über einem Jahr gefallen. Ein Händler habe die Kursschwäche mit grundsätzlichen Sorgen am Markt um ein schwaches Wachstum aus eigener Kraft im Konsumgütergeschäft begründet. "Das könnte Henkel nur mit Zukäufen wachstumsstarker Unternehmen ausgleichen. Solche Deals dürften aber mit steigenden Marktzinsen teurer werden." Ein neues Rekordhoch scheint angesichts dessen ziemlich unwahrscheinlich, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:103,95 EUR -0,38% (09.02.2018, 13:55)