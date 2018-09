Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (27.09.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: Seitwärtsbewegung machbar - AktienanalyseEigentlich läuft es bei Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) nicht schlecht, wären da nicht die zunehmenden Wechselkursschwankungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Abwertungen von Währungen belasten uns weltweit sehr stark. Allein in diesem Jahr haben wir in den ersten sechs Monaten bei der Umrechnung von der jeweiligen lokalen Währung in Euro rund eine Dreiviertelmilliarde Euro Umsatz verloren", habe HenkelChef Hans Van Bylen im Interview mit der "WirtschaftsWoche" gesagt. Vor allem der Verfall der Türkischen Lira belaste. "Wir produzieren zwar in der Türkei, aber viele Rohstoffe werden in Dollar bezahlt. Mit der Folge, dass wir sofort dramatische Preiserhöhungen bei den Rohmaterialien haben." Diese hätten sich aber nicht ohne weiteres weiterreichen lassen, "weil die Kaufkraft einfach nicht da ist", so van Bylen.Zwar spüre Henkel im Konsumgütergeschäft, also bei Waschmitteln und Kosmetik, noch keine Einflüsse auf den Umsatz. Im Industriegeschäft, also bei den Klebstoffen, gebe es jedoch erste Anzeichen, dass sich die Wachstumsdynamik abschwächen könnte. Eigentlich keine guten Nachrichten. Die Klebstoffsparte sei das Zugpferd des Konzerns. Dennoch habe die Börse relativ unaufgeregt reagiert. Schließlich habe der DAX-Konzern bereits nach Abschluss des zweiten Quartals von negativen Währungseinflüssen berichtet und daher vorsorglich die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie nach unten genommen.Für Beruhigung habe zudem gesorgt, dass Van Bylen seinen Konzern durch die protektionistische Politik von US-Präsident Donald Trump vorerst nicht direkt betroffen sehe. "Wir produzieren in der Regel in den USA für die USA", so der Manager. Eine Seitwärtsbewegung sollte daher in jedem Fall machbar sein. (Ausgabe 38/2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:101,25 EUR -0,49% (27.09.2018, 12:05)