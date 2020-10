ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (05.10.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie bei der Henkel-Vorzugsaktie den möglichen Bruch des Baissetrends seit 2017 (auf Monatsbasis akt. bei 89,01 EUR) diskutiert. Ein nachhaltiger Trendbruch hätte den Charme, dass die Kursentwicklung der letzten drei Jahre übergeordnet dann als langgezogene Korrekturflagge interpretiert werden könne. Aufgrund der strategischen Bedeutung eines möglichen Befreiungsschlags wollten die Analysten heute einen zusätzlichen Blick auf den Monatschart des Papiers werfen. In der höheren Zeitebene steche vor allem eine Reihe von Indikatorsignalen hervor. Während im Verlauf der Relativen Stärke eine abgeschlossene Bodenbildung sowie ein erfolgreicher Abwärtstrendbruch vorlägen, könne der MACD mit einem neuen Einstiegssignal aufwarten - und zwar auf historisch niedrigem Niveau. Beide Trendfolger würden also auf den eingangs beschriebenen Trendbruch hoffen lassen. Gelinge der Befreiungsschlag, dann würden die Hochs bei 96/97 EUR in Kombination mit der 90-Monats-Linie (akt. bei 96,94 EUR) ein erstes Anlaufziel definieren. Langfristig rechtfertige eine Auflösung des o. g. Flaggenmusters sogar einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch bei 129,90 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:90,50 EUR +0,69% (05.10.2020, 09:34)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:90,40 EUR +0,44% (05.10.2020, 09:46)