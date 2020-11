XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

91,00 EUR -0,68% (12.11.2020, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

91,06 EUR -0,63% (12.11.2020, 16:00)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (12.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) von "verkaufen" auf "halten" herauf.Die endgültigen Umsatzzahlen für Q3/2020 (berichtet: -1,5% y/y auf 5,00 Mrd. Euro; organisch: +3,9% y/y) hätten weitgehend den im Oktober vorgelegten vorläufigen Zahlen entsprochen. Dabei habe sich eine deutliche Trendverbesserung gegenüber dem Vorquartal und auf organischer Basis eine Rückkehr auf den Wachstumspfad gezeigt. Positiv werte Lusebrink, dass alle drei Segmente ein organisches Wachstum hätten erzielen können.Der im Oktober präsentierte Ausblick für 2020 sei bestätigt worden (Umsatzrückgang (organisch) von 1,0% bis 2,0% y/y; bereinigte EBIT-Marge: 13,0% bis 13,5%; bereinigtes EPS (zu konstanten Wechselkursen): -18% bis -22% y/y). Henkel erwarte aber, dass das Q4 nicht an die Entwicklung des Q3 heranreichen werde, auch wenn das Unternehmen im Oktober trotz teilweise wieder zunehmender staatlicher Restriktionen aufgrund der Pandemie noch keine Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung gespürt habe. Lusebrink erachte den Ausblick für 2020 trotzdem für erreichbar.Der Analyst behalte seine EPS-Schätzungen für 2020 bei und hebe sie für 2021 (berichtetes EPS: 4,40 (alt: 4,32) Euro; bereinigtes EPS: 4,83 (alt: 4,75) Euro) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: