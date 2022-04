XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (26.04.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel: Blatt könnte sich wenden - ChartanalyseWährend der breite Aktienmarkt in den vergangenen Handelstagen unter Druck geriet, zeigten sich in der Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) die Käufer, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Vor allen Dingen gestern habe die Aktie überzeugen können. Der Kurs habe fast 2% zugelegt und dabei habe es die Aktie sogar noch über den Widerstandsbereich um 61,58 EUR geschafft. Zugegebenermaßen, der Ausbruch über den dortigen Widerstandsbereich sei bisher nur sehr knapp, angesichts der gestrigen Verluste im DAX & Co aber trotzdem eine gute Leistung. An diese müsse man jetzt nur anknüpfen.Kurzfristig könnte sich das Blatt in der Henkel-Aktie im laufenden Abwärtstrend bzw. Bärenmarkt gewendet haben. Treffe dies zu, wären in den nächsten Tagen bzw. Wochen Erholungsgewinne bis hin zu fast 69 EUR möglich. Dabei sollten auf dem Weg nach oben kleinere Konsolidierungen eingeplant werden. Die Bären siegessicher abzuschreiben, könnte aber ein Fehler sein. Die Henkel-Aktie sei in den vergangenen Monaten ein Underperformer gewesen und sollte der Turnaround jetzt nicht gelingen, würden mittelfristig sogar weitere Abgaben auf 50 bis 49 EUR drohen. Erst dort würde man auf eine größere Unterstützungszone treffen. (Analyse vom 26.04.2022)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:62,38 EUR +0,58% (26.04.2022, 08:47)