Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

85,46 EUR -0,79% (14.08.2019, 11:37)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

85,62 EUR +0,30% (14.08.2019, 11:24)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (14.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Der Konsumgüterkonzern habe mit den Q2-Zahlen ungewohnte Schwäche gezeigt. Während sich die enttäuschende Entwicklung des Kosmetikgeschäfts verstärkt fortgesetzt habe, leide nun zunehmend auch das erheblich von der Nachfrage aus der Automobilindustrie abhängige Klebstoffgeschäft unter geringerer Nachfrage. Die angestrebten positiven Auswirkungen der erhöhten Marketingaufwendungen und der zur Anpassung der Konzernstrukturen an veränderte Märkte und Kundenbedürfnisse ebenfalls angehobenen Restrukturierungsaufwendungen würden augenscheinlich noch auf sich warten lassen.Die Ergebnisbelastungen würden aber bereits jetzt deutlich sichtbar. Eine schnelle Verbesserung der Situation, insbesondere bei der industriellen Nachfrage, erwarte der Vorstand jetzt nicht mehr, weshalb der Ausblick für das Gesamtjahr 2019 gesenkt worden sei. An der Börse seien die Zahlen und die Korrekturen am Ausblick gar nicht gut angekommen.Nach Überarbeitung seiner Schätzungen hat Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, das Kursziel für die Henkel-Vorzugsaktie von EUR 90,00 auf EUR 86,00 reduziert, bleibt aber gemäß seiner Empfehlungssystematik bei "halten". (Analyse vom 14.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Henkel AG & Co. KGaA: Keine vorhanden.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: