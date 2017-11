Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

123,176 EUR +0,48% (03.11.2017, 11:13)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (03.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktie: Volatiler Kursverlauf - AktienanalyseDer Konsumgüterhersteller Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) lässt seine Fühler in den USA auch nach der Übernahme des Waschmittelherstellers Sund Products und dem Kauf des Verpackungsmittelspezialisten Darex weiter ausgestreckt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Wenn es Kaufgelegenheiten gibt, werden wir uns auch künftig anschauen, ob sie strategisch und preislich passen. In den USA sind wir zum Beispiel beim Verkauf von Schönheitspflegeprodukten insgesamt noch kein führender Anbieter", habe Henkel-Chef Hans van Bylen der "Welt am Sonntag" gesagt. Der finanzielle Spielraum sei vorhanden. "Unsere Bilanz ist solide", so van Bylen.Die Henkel-Vorzugsaktie habe sich davon allerdings kaum beeindrucken lassen. Die letzten Monate würden einen volatilen Kursverlauf zwischen 112 Euro und 120 Euro zeigen. Anleger sind daher nicht schlecht beraten, auf Seitwärtsprodukte zu setzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2017)XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:123,25 EUR +0,69% (03.11.2017, 11:00)