Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (23.12.2016/ac/a/d)

Fulda (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Chartcheck: Die Aktie befinde sich in einer starken technischen Verfassung. Nach einer gesunden Korrekturphase sei es zuletzt wieder nach oben gegangen. Ein neues Allzeithoch scheine nur eine Frage der Zeit. Das liege bei rund 122 Euro und sollte in 2017 geknackt werden.Neu in den MS Global One hätten die Experten von JS Capital Henkel aufgenommen. Der Konsumgüterhersteller setze sich mit seinem Wachstumsprogramm "Henkel 2020+" neue Ziele. In den kommenden Jahren solle der Umsatz organisch um 2 bis 4% pro Jahr wachsen. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle im Schnitt um 7 bis 9% pro Jahr steigen. EBIT-Marge und Free Cashflow sollten ebenfalls weiter zulegen. Insbesondere die Top-Marken sollten sich als Antriebsmotor erweisen. Der Anteil der 10 größten Marken am Gesamtumsatz solle auf 75% zulegen. Akquisitionen seien ebenso Teil der Wachstumspläne. Insgesamt wolle sich Henkel bis 2020 bis zu 3 Mrd. Euro dafür auf die Seite legen. Parallel dazu wolle der neue Chef des Persil-Herstellers die Digitalisierung verstärken, was zu einer Verdopplung der "digital erzielten" Umsätze auf über 4 Mrd. Euro führen solle.