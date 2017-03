Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (02.03.2017/ac/a/d)



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) hat blitzsaubere Zahlen vorgelegt, mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Gewinn, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern greife für seine Aktionäre daher etwas tiefer in die Tasche: Für das vergangene Geschäftsjahr schütte Henkel je Vorzugsaktie 1,62 Euro und je Stammaktie 1,60 Euro aus - das seien jeweils 15 Cent mehr.An der Börse sei es dennoch abwärts gegangen. Als Haar in der Suppe habe sich der Ausblick erwiesen: Henkel erwarte ein "weiter sehr unsicheres Marktumfeld". Analysten würden dennoch keinen Anlass zur Sorge sehen und dabei unter anderem auf die starke operative Marge des Konzerns verweisen. Zudem war die Henkel-Vorzugsaktie in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen, nicht zuletzt aufgrund der aufkeimenden Übernahmefantasie in der Branche, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2017)