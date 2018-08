XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (16.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Henkel: Abwärtstrend wird fortgesetzt - AktienanalyseDer Konsumgüterhersteller Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) hat heute früh seinen Halbjahresfinanzbericht vorgelegt, steht vorbörslich jedoch massiv unter Druck und bildet das Schlusslicht in der DAX-Vorbörse. Dabei haben die Zahlen weitestgehend die Erwartungen erfüllt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Henkel habe im zweiten Quartal 2018 einen Umsatz von 5,143 Mrd. Euro erzielt, das leicht über der Marktprognose 5,129 Mrd. Euro gelegen habe. Beim bereinigten EBIT sei ein Wert von 926 Mio. erzielt worden - hier habe der Konzern die Erwartungen von 940 Mio. Euro verfehlt. Das bereinigte EPS habe sich auf 1,58 Euro belaufen und ebenfalls unter den Analystenschätzungen von 1,60 Euro gelegen. Die Umsatzprognose sei aber bestätigt worden, zeitgleich habe der Konzern jedoch seinen Ausblick für die EBIT-Marge erhöht.Das habe jedoch offenbar schon ausgereicht, die Investoren zu verschrecken und vorbörslich zu dem besagten Kursabschlag von etwas mehr als drei Prozent auf 104,5 Euro zu führen. Damit werde der seit Sommer 2017 bestehende Abwärtstrend in gewohnter Weise weiter fortgesetzt, Henkel tendiere derzeit in Richtung des gleitenden Durchschnitts EMA 200 auf Wochenbasis zu und könnte die Marke von rund 100 Euro einem erneuten Test unterziehen. Eine andere Sache scheine aus technischer Sicht jetzt ausschlaggebend zu werden, seit Mitte 2016 sei eine klare SKS-Formationen zu erkennen, die mittelfristig zu einer Trendwende führen könnte und hierdurch die Gefahr einer regelkonformen Auflösung bestehe.Die vorbörsliche Indikation müsse nicht unbedingt mit dem regulären Handel übereinstimmen, gebe aber schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Handelsstart. Noch könne sich das Papier in einem neutralen Handelsbereich zwischen dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 und dem EMA 50 behaupten, ein Rücksetzer unter den 200-Wochen-Durchschnitt von 102,24 Euro dürfte jedoch Abgaben auf rund 100 Euro bereithalten. Spätestens unter diesem Niveau sei mit einer sukzessiven Umsetzung der SKS-Formation zu rechnen, die rechnerisch Abgaben auf 87,21 Euro bereithalten tue und für den Aufbau von Short-Positionen geeignet scheine.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: