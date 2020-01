SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Helvetia-Aktie:

140,30 CHF -0,57% (28.01.2020, 11:34)



ISIN Helvetia-Aktie:

CH0466642201



WKN Helvetia-Aktie:

A2PKFK



Ticker-Symbol Helvetia-Aktie:

HVXA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Helvetia-Aktie:

HELN



Kurzprofil Helvetia Holding:



Die Helvetia Gruppe (ISIN: CH0466642201, WKN: A2PKFK, Ticker-Symbol: HVXA, SIX Swiss Ex: HELN) ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schließlich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.



Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie maßgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum größeren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9,07 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2018 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 431,0 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt. (28.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Helvetia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Helvetia-Aktie (ISIN: CH0466642201, WKN: A2PKFK, Ticker-Symbol: HVXA, SIX Swiss Ex: HELN).Im Rahmen einer Routinerevision habe Fössmeier sein Finanzmodell für Helvetia aktualisiert. Seine EPS-Prognosen für die Jahre 2019E, 2020E und 2021E würden sich von CHF 11,08 auf CHF 11,35, von CHF 10,60 auf CHF 10,53 und von CHF 11,13 auf CHF 10,81 verändern. Sein EPS für 2022E lege Fössmeier auf CHF 11,27 fest. Seine Dividendenprognose bleibe unverändert. Insgesamt seien seine Anpassungen geringfügig.Fössmeier habe die Auswirkungen der Übernahme eines Anteils von 70% an Caser nicht berücksichtigt, was er aber im Rahmen der 1H20-Ergebnisse oder vorher vorhabe.Als Folge dieser Anpassungen sinke auch das Kursziel des Analysten von CHF 153 auf CHF 151. Die Anlagebeurteilung bleibt unverändert, sein "hold"-Rating für die Helvetia-Aktie belässt Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, ebenfalls. (Analyse vom 28.01.2020)Börsenplätze Helvetia-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Helvetia-Aktie:131,28 EUR +0,17% (28.01.2020, 11:51)