LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Helvetia-Aktie:

81,70 EUR +0,12% (20.04.2020, 11:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Helvetia-Aktie:

86,40 CHF -0,17% (20.04.2020, 11:21)



ISIN Helvetia-Aktie:

CH0466642201



WKN Helvetia-Aktie:

A2PKFK



Ticker-Symbol Helvetia-Aktie:

HVXA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Helvetia-Aktie:

HELN



Kurzprofil Helvetia Holding:



Die Helvetia Gruppe (ISIN: CH0466642201, WKN: A2PKFK, Ticker-Symbol: HVXA, SIX Swiss Ex: HELN) ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schließlich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.



Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie maßgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum größeren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9,07 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2018 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 431,0 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt. (20.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Helvetia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Helvetia-Aktie (ISIN: CH0466642201, WKN: A2PKFK, Ticker-Symbol: HVXA, SIX Swiss Ex: HELN).Fössmeier habe seine Schätzwerte nur geringfügig angepasst. Als Folge davon erhöhe sich seine Kursziel von CHF 113 auf CHF 118. Man beachte, dass die Caser-Akquisition höchst wahrscheinlich EPS-steigernd wirken werde. Grob gerechnet, würde sich der EPS-Wert durch die Transaktion etwa um 3% erhöhen (noch keine IFRS-Daten für Caser verfügbar).Noch habe die Akquisition nicht abgeschlossen werden können, und angesichts der aktuellen Pandemie sei das Verhalten der spanischen Regulierungsbehörden derzeit nur schwer vorhersagbar. Was die Finanzierung anbelange (1/3 durch Eigenkapital, 2/3 durch Hybridanleihe), hänge der Abschluss der Transaktion entscheidend von der Marktliquidität ab. Helvetia könnte die Emission der Hybridanleihe auch vertagen, da gemäß Management eine Zwischenfinanzierung gesichert wäre. Auch die Konsolidierung könnte sich so verzögern, die Transaktion an sich erachte der Analyst aber nicht als gefährdet. Noch sei Caser in der Analystenprognose aber nicht enthalten.Nach Ansicht der Analysten seien die Aktien von Helvetia unterbewertet. Man sollte sich jedoch auch fragen, was nötig wäre, damit sich das ändere. Mit Exposure in zwei Covid-19-Hotspots - Italien und Spanien - und einer noch nicht abgeschlossenen Akquisition in Spanien stünden die Anleger unter starkem Druck, eine Investition zu rechtfertigen, sollte sich die Situation in den beiden Ländern weiter verschlechtern. Dies würde auch bedeuten, dass anscheinend Aufwärtspotenzial vorhanden sei, sobald sich die Situation wieder normalisiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Helvetia-Aktie: