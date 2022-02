Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (04.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Seit Ende November hätten die meisten ehemaligen Corona-Profiteure ihren Höhenflug endgültig beendet. Auch die HelloFresh-Aktie habe es übel erwischt. Nachdem sie Anfang Dezember die langfristige Trendlinie bei 85 Euro nach unten durchbrochen habe, habe sich die Korrektur beschleunigt. Innerhalb der nächsten Tage habe das Papier dabei die 50- und 200-Tage-Linie bei 83 und 79 Euro unterschritten, wodurch weitere starke Verkaufssignale ausgelöst worden seien. Seit Dezember stünden bei der HelloFresh-Aktie 41 Prozent Verlust zu Buche.Erst seit letzter Woche habe sich der massive Abverkauf verlangsamt. An der Unterstützungszone, die sich zwischen dem März-Zwischentief bei 53,16 Euro und dem signifikanten 2020er-Zwischenhoch bei 56,40 Euro aufspanne, habe die HelloFresh-Aktie sogar letzten Donnertag einen Reboundversuch gestartet.Diese Woche hätten jedoch die aufgefrischten Zinssorgen für weiter Rücksetzer gesorgt, sodass der Titel erneut am unteren Ende der Unterstützungszone notiere. Sollte nun auch dieser Support unterschritten werden, sei mit einer Fortsetzung des Abverkaufs bin an die nächste Horizontale bei 42,22 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link