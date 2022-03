Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

40,29 EUR +13,43% (16.03.2022, 21:09)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

39,84 EUR +12,16% (16.03.2022, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die Hoffnung auf baldigen Frieden in der Ukraine habe heute die Kurse nach oben getrieben. Größter Gewinner im DAX sei HelloFresh gewesen. Das satte Plus sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden und sei kein Zeichen von fundamentaler Stärke. Denn heute seien einfach diejenigen Titel besonders gesucht, die in den vergangenen Wochen stark abverkauft worden seien. Dazu gehöre auch HelloFresh. Im laufenden Jahr habe das Papier des Kochboxen-Lieferanten bis gestern fast zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt und sei auf den tiefsten Stand seit 2019 gefallen.Es gebe keine fundamentalen Gründe dafür, dass die HelloFresh-Aktie am Mittwoch mit seinem satten Plus der stärkste Wert im DAX gewesen sei. Eher sei es so, dass eine chartechnische Gegenbewegung laufe, die allerdings je nach Gesamtmarktlage schnell wieder gestoppt werden könnte. Das Umfeld bleibe für den Konzern schwierig. Die HelloFresh-Aktie sei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2022)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: