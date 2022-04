Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nervosität der Anleger sei deutlich zu spüren. Insbesondere Tech-Aktien würden zu den risikoreicheren Sektoren zählen, die zunehmend unter Druck stünden. Investoren schlage die schneller als bisher erwartete Zinswende auf den Magen. Auch zwei DAX -Titel seien massiv unter die Räder gekommen und Anleger sollten die Finger von diesen beiden Aktien lassen.Zu Beginn der Pandemie hätten die Anleger die beiden Aktien aus dem deutschen Leitindex noch gefeiert und die Kurse hätten regelrecht explodiert. Nach inzwischen mehr als zwei Jahren mit dem Corona-Virus lasse der nachhaltige Erfolg von HelloFresh und Delivery Hero weiter auf sich warten. Anleger würden den Glauben verlieren und seit Dezember 2021 hätten die beiden Wertpapiere massiv an Wert verloren. Wie schwierig die Situation sei, zeige die neueste Abstufung bei HelloFresh.Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für HelloFresh von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Selbst bei den aktuellen Kursniveaus der Aktie des Kochboxen-Versenders bleibe er vorsichtig gestimmt, habe Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Er rechne mit weiteren Absenkungen der Profitabilitätserwartungen und habe auf höhere Ausgaben für Marketing verwiesen.Noch schlimmer sehe es bei der Delivery-Hero-Aktie aus. Der DAX-Titel habe im gleichen Zeitraum sogar 78 Prozent an Wert verloren. Auch hier sehe es weiter düster aus und Anleger sollten dringend die Finger von der Aktie lassen. Die Papiere würden so tief wie zuletzt im Dezember 2018 notieren. Am 28. April werde das Unternehmen neue Zahlen melden. Dass es zu positiven Überraschungen komme, sei unwahrscheinlich. Der Konzern habe ähnlich wie HelloFresh mit steigenden Kosten, zunehmender Konkurrenz und sinkenden Margen zu kämpfen. Experten würden davon ausgehen, dass der Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 von 1,4 Milliarden Euro stabil bleibe.Die Aktien von HelloFresh und Delivery Hero würden immer weiter fallen und aktuell scheine auch kein Ende in Sicht. Anleger sollten daher die Finger von diesen Titeln lassen, da trotz der hohen Kursverluste nicht mit einer schnellen Gegenbewegung gerechnet werden kann, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2022)Mit Material von dpa-AFX