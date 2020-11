Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (02.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Beim deutschen Kochboxenversender werde es richtig spannend. Zum einen sollte der heute beginnende "Lockdown light" wieder einen Ansturm auf Lieferdienste hervorrufen. Zum anderen könnte morgen die Veröffentlichung der Q3-Zahlen für Turbulenzen sorgen. Die Charttechnik verrate, wohin die Reise gehen sollte.Die Hoffnung sei groß gewesen, als die HelloFresh-Aktie Ende September aus ihrem Trendkanal ausgebrochen sei. Zwar habe der Wert in der Folge am 19. Oktober ein neues Allzeithoch bei 56,40 Euro markiert, ein steiler Höhenflug sei aber dennoch ausgeblieben. Aktuell sehe es sogar danach aus, dass der Titel eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) ausbilde. Würden die Zahlen morgen enttäuschend ausfallen, könnte der Kurs die Begrenzungslinie der SKS-Formation, die so genannte Nackenlinie, nach unten durchbrechen. Diese verlaufe gerade direkt an der 100-Tage-Linie, die bei 45,50 Euro stehe. Die Folge wären Rücksetzer bis an die 200-Tage-Linie bei 37,26 Euro. Würden die Erwartungen dagegen erfüllt, könnte die Auflösung der SKS-Formation abgewandt werden. Dann dürfte das Papier wieder Angriff auf das Allzeithoch nehmen.Die anstehenden Zahlen sowie der ausgerufene Lockdown könnten wieder für starke Kursbewegungen sorgen. Auf lange Sicht sei "Der Aktionär" allerdings nach wie vor bullish gestimmt und sehe das Kursziel für HelloFresh bei 60 Euro, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link