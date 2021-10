Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Minus von rund sieben Prozent trage der Kochboxenanbieter HelloFresh am Montag deutlich die rote Laterne im DAX . Die Talfahrt seit dem Aufstieg in den deutschen Leitindex Mitte September setze sich damit weiter fort. Erstmals seit August 2020 notiere die Aktie sogar unter der 200-Tage-Linie.Seit dem Rekordhoch bei 97,38 Euro habe die Aktie von HelloFresh inzwischen knapp 24 Prozent an Wert verloren. Für den heftigen Rücksetzer am Montag könnte der britische Online-Modehändler Asos mitverantwortlich sein. Dieser gelte ebenfalls als Corona-Profiteur und habe die Wachstumserwartungen für 2022 am Morgen enttäuscht. Auch bei HelloFresh würden sich einige fragen, wie es ohne zusätzliche Corona-Impulse weitergehe. J.P. Morgan-Experte Marcus Diebel habe in seiner jüngsten Studie betont, dass es für langfristige Aussagen zur Kundentreue und zur Auftragsentwicklung zu früh sei. Er gehe vorsichtig ins kommende Jahr.Inzwischen befinde sich der HelloFresh-Kurs aber sogar unter den Kurszielen einiger neutraler Experten - von den Optimisten, die bis zu 109 Euro ansetzen würden, ganz zu schweigen.Vorerst sollte deshalb eine Beruhigung der charttechnischen Situation abgewartet werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 11.10.2021)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.