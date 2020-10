XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

46,08 EUR -1,75% (26.10.2020, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

46,28 EUR -1,95% (26.10.2020, 16:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (26.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview "Der Aktionär TV" die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen lege in der kommenden Woche die Q3-Zahlen vor. Der Corona-Profiteur habe zuletzt die Prognose erneut angehoben. Die HelloFresh-Aktie habe nach dem deutlichen Kursanstieg scharf korrigiert. Die Zahlen könnten aber das Papier des Kochboxen-Versenders erneut auf neue Höchststände hieven. Trading-orientierte Anleger könnten aber auf dem aktuellen Kursniveau einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.10.2020)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: