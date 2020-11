Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

44,44 EUR -5,61% (24.11.2020, 13:34)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

44,42 EUR -6,56% (24.11.2020, 13:19)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (24.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Beim Kochboxenversender und Corona-Krisengewinner HelloFresh würden die Investoren angesichts der positiven Impfstoff-News ein Ende des Booms fürchten. Das Papier sei heute tiefrot und größter Verlierer im MDAX. Zudem reiße die Aktie wichtige Unterstützungslinien. Dennoch sei nicht alles schlecht.Klar sei: Es dürfte dem Lieferdienst zukünftig schwerer fallen, neue Kunden zu gewinnen, wenn die Restaurants wieder Gäste empfangen dürften. Doch HelloFresh sei gut aufgestellt. So sei der im MDAX notierte Konzern insgesamt in 14 Ländern vertreten. Er sehe sich sowohl in den USA als auch weltweit als Marktführer. Und gerade in den USA habe man mit der Übernahme von Factor75 jüngst einen sinnvollen Deal festgezurrt.Das im Bundesstaat Illinois ansässige Unternehmen sei auf fertige, frische Mahlzeiten spezialisiert, die der Kunde in der Mikrowelle oder im Backofen aufwärmen könne. Anders als bei den Kochboxen, die die abgemessenen Zutaten und das Rezept für ein Gericht enthalten würden, erübrige sich hier die Arbeit, also das Kochen. Factor75 stehe für "ausgewogene Ernährung und guten Geschmack in Restaurantqualität", habe HelloFresh erklärt. Die Akquisition schaffe Synergien sowohl in der Lieferkette als auch im operativen Geschäft.Gerade in diesem Segment mit "fertigen Gerichten" wolle HelloFresh weiter wachsen. Eine zusätzliche Produktionsstätte, die das Berliner Unternehmen bald in Betrieb nehmen wolle, solle die Kapazität signifikant erweitern. Künftig könnten dadurch Mahlzeiten im Wert von über 500 Millionen Dollar erstellt werden. Und mit Blick auf die vielen Single-Haushalte könnte das ein sehr lukrativer Geschäftszweig sein.Die HelloFresh-Aktie komme heute gehörig unter die Räder und notiere aktuell im Bereich von 44,60 Euro - ein Minus von mehr als sechs Prozent. Dabei unterschreite die Aktie sowohl die 50-Tage- bei 46,49 Euro als auch die 21-Tage-Linie (46,02 Euro).Klar, die jüngsten positiven Impfstoff-Nachrichten würden der HelloFresh-Aktie durchaus Fantasie entziehen. Auch charttechnisch habe sich das Bild nun deutlich eingetrübt. Dennoch: Im kommenden Jahr dürfte alle das Thema "Corona" noch übergeordnet beschäftigen und damit ein Umsatztreiber für die Berliner sein. Zudem könnte sich womöglich ein Trend zu mehr "Home-Eating" entwickelt haben, der HelloFresh langfristig in die Karten spielen würde. Und auch der große Markt der Single-Haushalte, den das Unternehmen verstärkt angreife, verspreche Wachstumschancen.Investierte Anleger bewahren die Ruhe, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 38,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 24.11.2020)