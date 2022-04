(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (28.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kochboxenlieferant HelloFresh habe zum Jahresauftakt einen Rekord beim Quartalsumsatz erzielt und weiter seine Kunden- und Bestellzahlen nach oben geschraubt. In den ersten drei Monaten des Jahres habe das im DAX notierte Unternehmen rund 8,5 Millionen aktive Kunden und knapp 34,6 Millionen Bestellungen gezählt.Unter aktiven Kunden verstehe HelloFresh jene, die binnen der vergangenen drei Monate mindestens einmal bestellt hätten.Bereits am Vorabend habe das Unternehmen erste Zahlen bekannt gegeben und seine Jahresprognose bestätigt. Demnach sei der Umsatz der ersten drei Monate währungsbereinigt um gut ein Viertel auf rund 1,9 Milliarden Euro gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sei um fast 38 Prozent auf 99,3 Millionen Euro gesunken. Das habe in erster Linie an gestiegenen Preisen für Zutaten sowie Kosten für den Ausbau von Produktionskapazitäten gelegen. Beide Kennziffern seien aber deutlich besser ausgefallen, als Analysten erwartet hätten.Die Jahresprognose eines währungsbereinigten Umsatzwachstums von 20 bis 26 Prozent sowie eines operativen Gewinns von 500 bis 580 Millionen Euro habe der Vorstand bestätigt.Ein deutlich niedrigeres Kursziel sehe hingegen die US-Bank J.P. Morgan. Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung auf "neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) des Kochboxenversenders hätten die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen, habe Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung geschrieben.Die Aktie von Hello Fresh habe bereits am Mittwoch deutlich zulegen können. Das Papier sei mit einem Plus von mehr als elf Prozent der klare Top-Gewinner des Tages im DAX gewesen. Auch am Donnerstag setze die Aktie ihre Erholungsbewegung fort. Auf Tradegate notiere HelloFresh am Morgen mehr als fünf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs des Vortags. Der Aktie von HelloFresh könnte nach der schwachen Entwicklung der vergangenen Monate nun die Bodenbildung gelingen. Der Sprung über die 38-Tage-Linie wäre ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 28.04.2022)