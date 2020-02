XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

21,80 EUR +1,40% (03.02.2020, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

21,90 EUR +3,30% (03.02.2020, 11:49)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (03.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Nach einer deutlichen Kurszielerhöhung (von 20 auf 26 Euro) des Bankhauses Lampe habe sich HelloFresh-Aktie am Montag wieder von der 21-Tage-Linie nach oben abgesetzt. Nach ihrem imposanten Jahresauftakt mit einem Sprung auf ein Rekordhoch von 24 Euro habe sie zuletzt etwas unter Gewinnmitnahmen gelitten. "Der Aktionär" bleibe jedoch zuversichtlich, was die weitere Kursentwicklung der HelloFresh-Aktie angehe und empfehle deswegen mit einem Stopp bei 18 Euro weiter investiert zu bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: