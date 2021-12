Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

84,96 EUR -4,75% (01.12.2021, 14:29)



XETRA-Aktienkurs 30-Aktie:

84,72 EUR -5,23% (01.12.2021, 14:16)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (01.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie von HelloFresh hätten die Anleger am Mittwoch weitere Gewinne eingestrichen. Im erholten DAX habe der Titel des Kochboxenversenders und Corona-Profiteurs am Mittag mit einem Minus von fünf Prozent auf 85 Euro hinten gelegen. Nach Ausbildung eines Doppel-Tops habe sich das Chartbild merklich eingetrübt.News zum Unternehmen gebe es keine. Hinter dem negativen Sentiment würden Charttechnik und Gewinnmitnahmen stecken. Nach einem Zuwachs von mehr als 40 Prozent seit Anfang November würden sich die Anleger dazu entscheiden, im von Coronasorgen belasteten Gesamtmarkt Kursgewinne bei HelloFresh einzustreichen.HelloFresh habe am Mittwoch auf der 100-Tage-Linie aufgesetzt. Halte diese Marke nicht, dürfte zeitnah auch die 50-Tage-Linie bei 83,29 Euro reißen. Als Nächstes rücke dann die 200-Tage-Linie bei 78,39 Euro in den Fokus.HelloFresh habe das Zeug, sich von dem Kuchen ein großes Stück abzuschneiden. Das Unternehmen sei im wichtigen US-Markt stark vertreten und habe auch in Deutschland kräftig aufgeholt.Langfristig orientierte Anleger nutzen die Kursschwäche zum Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link