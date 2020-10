Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

48,96 EUR +1,83% (02.10.2020, 16:45)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

48,98 EUR +1,62% (02.10.2020, 16:59)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (02.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Trend bei den Verbrauchern zu mehr Bestellungen bei Essenslieferdiensten und dem Onlinekauf von Lebensmitteln sei ungebrochen. Der deutsche Lebensmittelmarkt befinde sich dementsprechend in einem grundlegenden Wandel. Die etwaigen Sorgen und Vorbehalte bezüglich der Frische und der Qualität der gelieferten Produkte seien geschwunden, so die Ergebnisse einer Studie des Instituts für Handelsforschung, IFH (Köln). Die stark wachsenden Anbieter in diesem Markt könnten also mit einem nachhaltigen Trend rechnen und ihr Geschäft ausbauen.Zum klaren Gewinner der Entwicklung gehöre auch der Berliner Kochboxenanbieter HelloFresh. Das Modell dem Verbraucher einen einfachen Zugang zu Speisen mit der Lieferung von Rezepten und Zutaten zu erleichtern, boome und verspreche auch ohne Corona höchste Tragfähigkeit. Die vorbereiteten Boxen würden Wachstumsraten von nahezu 100 Prozent bescheren, so seien die Berliner ein Musterknabe und könnten in Punkto Ertragsentwicklung einiges vorweisen. HelloFresh wolle am 3. November die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen.Wegen der guten Aussichten habe auch die Deutsche Bank das Kursziel für HelloFresh von 61 auf 63 Euro erhöht und das Rating auf "buy" belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link