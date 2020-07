Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (14.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der Kochboxenversender HelloFresh habe erneut seine Jahresprognose angehoben. Aufgrund der Lockdown-Maßnahmen wegen der nach wie vor andauernden Covid-19-Pandemie würden die Umsätze im zweiten Quartal deutlich höher ausfallen als erwartet. Nach dem Schwächeanfall der Aktie gestern gehe es entsprechend heute wieder nach oben - das Allzeithoch sei wieder in Reichweite.Entscheidend für den weiteren Verlauf sei ein Sprung über das bisherige Rekordhoch von 53,35 Euro, aufgestellt am Freitag. Dann wären Kurse zwischen 55 und 58 Euro möglich, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2020)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: