Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

49,20 EUR +0,08% (15.07.2020, 13:01)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

48,94 EUR +0,70% (15.07.2020, 12:48)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Hartmann von Vontobel nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen gehöre zu den Profiteuren der Coronakrise. Die Kursreaktion seit Jahresbeginn: Plus 165%! Kaum ein Unternehmen gebe derzeit einen Ausblick. Aber HelloFresh hebe seinen sogar an. Der Kochboxen-Anbieter erwarte eine starke Gewinnentwicklung im zweiten Quartal und im Gesamtjahr. Die HelloFresh-Aktie sei schon längst im Höhenrausch, so David Hartmann von Vontobel im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.07.2020)Das vollständige Interview mit David Hartmann von Vontobel im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: