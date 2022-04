Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

36,95 EUR +12,17% (27.04.2022, 19:10)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

36,50 EUR +11,55% (27.04.2022, 17:38)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der DAX-Titel lege am Abend kräftig zu. Denn HelloFresh sei trotz weniger Corona-Beschränkungen mit einem Umsatzsprung in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal sei der Umsatz von 1,443 Mrd. im Vorjahr auf 1,915 Mrd. Euro gestiegen, habe der Kochboxenversender am Mittwoch überraschend in Berlin bekannt gegeben.Das entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von 26,4 Prozent. Am Markt sei etwas weniger erwartet worden, habe es geheißen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (AEBITDA) sei dagegen gesunken. Mit 99,3 Mio. Euro liege es aber ebenfalls über den Marktprognosen. Vor einem Jahr habe der Wert noch bei 159,2 Mio. Euro gelegen. Die Prognose für das laufende Jahr habe HelloFresh bestätigt.Das heutige Kursplus dürfte die zuletzt gebeutelten HelloFresh-Aktionäre freuen - und sei für eine Bodenbildung auch bitter nötig. Aktuell drängt sich bei der HelloFresh-Aktie noch kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link