Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

64,66 EUR +3,69% (13.05.2021, 10:19)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

64,24 EUR +1,36% (13.05.2021, 10:04)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (13.05.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Kochboxenversender HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) profitiert weiter von den Corona-Maßnahmen und ist stark in das Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den ersten drei Monaten 2021 habe sich der Umsatz auf 1,44 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei sogar um 152 Prozent auf 159 Mio. Euro nach oben gesprungen. Die Zahlen lägen damit in der Spanne, die der Konzern bereits Mitte April in Aussicht gestellt habe.Entsprechend sei die damals erhöhte Prognose bestätigt worden. So peile das Management für 2021 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 35 und 45 Prozent sowie eine EBITDA-Marge von 10 bis 12 Prozent an. Damit habe das Unternehmen die positive Sicht Unternehmenschef Dominik Richter bestätigt, die er bereits Anfang März geäußert habe: "Während die Pandemie im Laufe des Jahres hoffentlich abklingen wird, rechnen wir fest damit, dass Verbraucher auch weiterhin auf E-Commerce-Lösungen setzen werden, um Lebensmittel einzukaufen."Analyst Marcus Diebel von der US-Bank J.P.Morgan bleibe jedoch skeptisch. Die Frage sei, wie sich das Kundenverhalten weiter entwickele, sobald die Corona-Maßnahmen gelockert seien.Obwohl HelloFresh durchaus Chancen hat, im Herbst in den DAX aufzusteigen, sollten Anleger lieber mit Teilschutz in den Titel investieren - zumal die hohe Volatilität hier aktuell für hervorragende Konditionen sorgt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link