29,42 EUR +5,52% (15.04.2020, 10:07)



29,58 EUR +6,48% (15.04.2020, 09:52)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (15.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh gehöre zu den Profiteuren der Coronakrise. Die Berliner Gesellschaft liefere nicht nur Nahrungsmittel, sondern vereinfache mit den entsprechenden Rezepten den Leuten auch die Zubereitung und sorge so auch für eine gute Abwechslung. Zuletzt habe HelloFresh bereits eine Belebung der Nachfrage gemeldet. Am 5. Mai würden die die geprüften Zahlen für das erste Quartal vorgelegt - inklusive Ausblick!Die HelloFresh-Aktie habe am 1. April ein neues Allzeithoch bei 32,94 Euro markiert. Im Anschluss sei die gesunde Konsolidierung gefolgt. Nun scheine aber der Startschuss für die nächste aufwärtswelle gefallen zu sein. Der Titel nehme wieder Fahrt auf. Kein Wunder, denn viele Kunden dürften die Vorzüge des bequemen Nach-Hause-Bestellens auch in der Post-Corona-Zeit nicht mehr missen wollen. Folge: Die Kundenzahlen dürften auch nachhaltig steigen - und das ohne großen Werbeaufwand.Die HelloFresh-Aktie dürfte ihre Aufwärtsbewegung schon im Vorfeld fortsetzen und neue Rekordstände ins Visier nehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2020)