Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

68,94 EUR -2,07% (30.04.2021, 17:11)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

68,90 EUR -2,32% (30.04.2021, 17:05)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (30.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh werde es jetzt richtig spannend. Nach starken Kurssprüngen vor zwei Wochen habe der Wert zum Wochenende erneut nachgegeben und stehe nun direkt an einer wichtigen charttechnischen Marke. Darauf sollten Anleger jetzt besonders achten.Nach der monatelangen Aufwärtsrallye sei der Wert Mitte Februar vom neuen Rekordhoch bei 77,90 Euro innerhalb von drei Wochen rund 30 Prozent gefallen. Am Juli-Verlaufshoch bei 53,34 Euro habe dann die Korrektur gestoppt und die Aktie erhole sich von dort aus in einem steilen Aufwärtskanal.Nachdem der Titel vor zwei Wochen nur knapp das Allzeithoch verfehlt habe, habe er bis heute an die untere Begrenzung des Kanals bei 69,20 Euro zurückgesetzt. Sollte der Kurs unter diese enorm wichtige Marke fallen, wäre der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen. Infolge dieses Verkaufssignals wäre mit einer dynamischen Abwärtsbewegung bis an die Unterstützungen am GD50 und GD100 bei 65,73 und 66,10 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link