Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

97,38 EUR -1,06% (16.11.2021, 20:25)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

97,50 EUR -0,87% (16.11.2021, 17:37)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (16.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brauereikonzerns Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) unter die Lupe.Der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern Heineken habe in Q3 2021 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang bei den Bierabsätzen in der Höhe von -5,1% erzielt, habe jedoch gleichzeitig einen Anstieg für die ersten neun Monate des Jahres um +0,4% erreichen können. Verantwortlich für den Absatzrückgang zeige sich in weiten Teilen die Corona-Lage, etwa im asiatisch-pazifischen Markt (-37%), wobei auch in den USA sowie in Europa Rückgänge hätten verbucht werden müssen. Aus dem Zahlenwerk der niederländischen Brauerei - zu der auch die Biermarken Sol, Birra Moretti und Tiger gehören würden - gehe weiters ein Gewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2021 in Höhe von EUR 3,08 Mrd. hervor. Im Vergleich zu EUR 396 Mio. im Vorjahr und EUR 1,67 Mrd. im gleichen Zeitraum 2019 stelle dies einen bedeutenden Anstieg dar. Darin enthalten sei allerdings ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von EUR 1,3 Mrd. aus der Neubewertung einer zuvor gehaltenen Beteiligung an der indischen United Breweries zum Marktwert.Im Konzern habe man die weiterhin hoch erwartete Volatilität des makroökonomischen Umfelds betont. Um dieser Herausforderung zu begegnen, verfolge Heineken in allen Märkten einen konsequenten Ansatz bei der Preisgestaltung und den Kosten. Daher bleibe der Ausblick unverändert, wobei die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2021 unter denen von 2019 erwartet würden.Auch im Bereich der eigens auferlegten "EverGreen" Strategie habe es zuletzt Fortschritte gegeben. Hierbei handle es sich um das Programm, mittels dessen Heineken gestärkt aus der COVID-19 Krise hervorgehen möchte. Im Fokus stünden neben digitaler Transformation auch Nachhaltigkeit sowie Produktivitätsverbesserungen.In den westlichen Industrienationen sei seit einiger Zeit eine Verlagerung der Trinkgewohnheiten zu beobachten. Konsumenten würden vermehrt Wert auf gesündere und kalorienärmere Getränke mit geringem oder gar keinem Alkoholgehalt legen. Biermischgetränke (Hard Seltzer) und andere fruchtige alkoholische Fertiggetränke, so genannte "Ready to Drink Cocktails", hätten vor allem in den USA in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt und würden mittlerweile auch in Europa verstärkt nachgefragt. Heinekens Marktanteil in diesem noch relativ jungen, aber margenstarken Segment sei dank des verstärkten Fokus auf alkoholfreie Biere und "Beyond Beer"-Getränke äußerst ansehnlich.Heineken habe sich auf die Übernahme der südafrikanischen Distell Group Holdings sowie der Namibia Breweries Ltd (NBL) geeinigt und stärke damit seine Position am afrikanischen Kontinent.Das sich verändernde Konsumverhalten in den westlichen Industrienationen, weg von alkoholischen Getränken im Allgemeinen und Bier im Speziellen hin zu nicht- bzw. geringalkoholischen Erfrischungen, stelle die Branche vor immense Herausforderungen. Heineken sei mit der Revitalisierung seines Portfolios jedoch gut gerüstet, um diese zu meistern. Auf der anderen Seite sei die globale Pandemie weiterhin ein maßgeblicher Faktor und entscheidend für den mittelfristigen Ausblick der Aktie. Die aktuelle Entwicklung bei den Fallzahlen sei äußerst beunruhigend. Während diese beispielsweise in den USA weiterhin auf vergleichsweise niedrigen Niveaus tendieren würden, befinde sich Zentraleuropa bereits mitten in der vierten Welle. Auch wenn flächendeckende Lockdowns weiterhin nicht zu erwarten seien, könnten eventuelle lokale Verschärfungen im Gastrobereich nicht ausgeschlossen werden. Für Heineken, die den Großteil der Umsätze in Europa erwirtschaften würden, wäre ein neuerlicher Wegfall des Außer-Haus-Vertriebskanals daher ein schwerer Schlag.Diesem Umstand Rechnung tragend belässt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher sowohl seine "Halten"-Empfehlung für die Heineken-Aktie als auch das Kursziel von EUR 103,00 unverändert. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf dem KGV Multiple für das Jahr 2022 auch eine Prämie zum breiten Aktienmarkt in der Höhe von 20% beinhalte. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: