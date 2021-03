Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

88,48 EUR +0,52% (29.03.2021, 15:58)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

87,48 EUR +0,71% (26.03.2021)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (29.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Brauereikonzerns Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA).Während der breite globale Aktienmarkt nach dem massiven Corona bedingten Einbruch im vergangenen Jahr nicht nur relativ rasch wieder an die Vorkrisenniveaus habe anschließen können, sondern seitdem auch noch von Allzeithoch zu Allzeithoch eile, hinke der defensive Konsumgütersektor weiter hinterher. Die Schwäche spiegle sich unter anderem auch am Getränkemarkt wider, wobei allen voran die Brauereien mit den Lockdown-Maßnahmen und den damit einhergehenden Restriktionen zu kämpfen hätten. Mit einigen wenigen regionalen Ausnahmen sei der globale Bierkonsum in der Covid-19 Pandemie deutlich gesunken. Insbesondere der Wegfall des "Außer-Haus-Vertriebskanals" falle hierbei schwer ins Gewicht, welcher bisweilen auch nicht durch den vermehrten "stay-at-home"-Bierkonsum habe kompensiert werden können.Die Getränkeindustrie sei immer noch eine der am stärksten von COVID-19 betroffenen Branchen. Ausgangbeschränkungen, geschlossene Bars und Restaurants sowie die Absage der meisten Großveranstaltungen würden nach wie vor schwer lasten. Mit dem Übergang zur wärmeren Jahreszeit und dem erwarteten hohen Wirtschaftswachstum sehe der Analyst die Aktie gut gestützt. Heineken habe nach dem Corona-Einbruch rund 24% zulegen können, liege damit aber deutlich hinter der Performance des Marktes für Konsumgüter und dem Subsektor für Getränke zurück. In Anbetracht der nach wie vor hohen Bewertungsniveaus sehe der Analyst vorerst aber kaum Potenzial, diese Kurslücke zu schließen.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, senkt daher seine Empfehlung auf "halten" und passt das Kursziel nach unten auf EUR 92,00 an. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes (basierend auf einem KGV,EV/EBITDA und EV/Salves-Multiple für das Jahr 2021 und 2022). (Analyse vom 29.03.2021)Offenlegungen4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.