Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

1,372 EUR -2,83% (13.06.2019, 14:19)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) ist ein Lösungsanbieter für die gesamte Druckindustrie. Das Unternehmen liefert von der Druckvorstufe über die unterschiedlichsten Druckverfahren bis hin zur Weiterverarbeitung alles aus einer Hand, inklusive der dazugehörigen Services, Dienstleistungen und Qualifikationen. Dazu gehören Präzisionsdruckmaschinen für den Digital-, Bogenoffset- und Flexodruck, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien wie Farben, Software zur Integration aller Prozesse in einer Druckerei und Finanzierungslösungen beim Erwerb von Maschinen. Zu den wichtigsten Marktsegmenten zählen der Werbe- und Verpackungsdruck. Im modernen Produktdesign ist die Verpackung zum integralen Bestandteil geworden. So bietet Heidelberg eine große Bandbreite an innovativen Verpackungen für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie und viele weitere Bereiche. (13.06.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen blickt vorsichtig nach vorne - AktienanalyseHeidelberger Druckmaschinen (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) hat nach einem starken Endspurt 2018/19 die operativen Ziele erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um rund drei Prozent auf 2,49 Mrd. Euro gestiegen. Auch bei der operativen Marge bezogen auf das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis habe das Unternehmen mit 7,2 Prozent (Vorjahr 7,1 Prozent) im Zielkorridor gelegen. Die sich abkühlende Konjunktur und die damit einhergehende reduzierte Dynamik bei den Maschinenneubestellungen habe sich aber im Auftragseingang gezeigt, der Ende März 2019 mit knapp 2,56 Mrd. Euro knapp unter Vorjahr (knapp 2,59 Mio. Euro) gelegen habe.Entsprechend vorsichtig blicke der Druckmaschinenhersteller nach vorne. Während der Erlös 2019/20 nur stabil bleiben solle, würden bei der EBITDA-Marge zwischen 7,5 und 8,0 Prozent erwartet. "Damit wird die operative Profitabilität auf dem um die voraussichtlichen Effekte aus IFRS 16 angepassten Niveau des Berichtsjahres erwartet", habe das Unternehmen mitgeteilt. Vorstandschef Rainer Hundsdörfer wolle gegensteuern: "Dank des Ausbaus digitaler Geschäftsmodelle und dem damit deutlich höheren Anteil wiederkehrender Vertragsumsätze werden wir mittelfristig wieder in den Wachstumsmodus schalten und weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen sein." Zudem könnte es demnächst weitere interessante Neuigkeiten geben: "Ich würde gerne noch einen weiteren strategischen Investor haben", habe Hundsdörfer zur Zeitung Euro am Sonntag gesagt. Es gebe Interessenten. (Ausgabe 23/2019)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:1,378 EUR -1,08% (13.06.2019, 14:05)