Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit 170 Jahren steht die Heidelberger Druckmaschinen AG für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit ist man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Die Mission des Unternehmens ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten.



Mit ihrem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt die Heidelberger Druckmaschinen AG eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten End-to-end-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Performanceservices.



Mit ihrer Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient die Heidelberger Druckmaschinen AG einen globalen Markt, der nach Schätzung von Experten in den kommenden Jahren leicht wächst und mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von über 400 Milliarden Euro im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für unsere Produkte und Lösungen bietet.



Über die Druckindustrie hinaus adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität etabliert. Zudem steigt das Unternehmen mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik ein, einen Zukunftsmarkt mit großem Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte die Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2019/2020 bei knapp 2,35 Milliarden Euro. Weltweit sorgen insgesamt rund 11.300 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen AG an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (27.12.2021/ac/a/nw)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druck: SDAX-Top 2021 mit +251,8% - AktiennewsZu den Überraschungen auf den 2021er Gewinnerlisten gehört Heidelberger Druck (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Sicherlich habe der operative Turnaround zu dem starken Kursgewinn beigetragen. Der Druckmaschinenhersteller habe Strukturen gestrafft, sich von Verlustbringern und Randaktivitäten getrennt sowie rund 1.600 Stellen gestrichen. Zudem habe die wieder anziehende Nachfrage vor allem aus China dem Konzern bessere Ergebnisse gebracht als zunächst erwartet. Der eigentliche Kurstrigger sei aber der im Sommer 2018 erfolgte Einstieg in das Geschäft mit Ladeboxen für E- und Hybridautos. Es würden sich hartnäckig Gerüchte halten, wonach dieses separat an die Börse gebracht werden solle. Weil die Anteilscheine damit nun als Elektromobilitäts-"Play" gelten würden, sei aus Bewertungssicht noch viel Platz nach oben. Mit einem Turbo sind Anleger mit Hebel dabei, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,76 EUR +0,55% (27.12.2021, 10:17)2,76 EUR +0,91% (27.12.2021, 10:03)ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:DE0007314007WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:731400