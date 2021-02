Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:

6,84 EUR +8,92% (04.02.2021, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:

6,82 EUR +6,90% (04.02.2021, 16:13)



ISIN Heidelberg Pharma-Aktie:

DE000A11QVV0



WKN Heidelberg Pharma-Aktie:

A11QVV



Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WL6



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WLXMF



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom.



Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.heidelberg-pharma.com/. (04.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) unter die Lupe.Grünes Licht aus den USA für den Start einer Studie zu einem Mittel gegen Blutkrebs habe am Donnerstag den Kurs der Aktie von Heidelberg Pharma kräftig nach oben getrieben. Nach einer Kurs-Rally von mehr als 16 Prozent in den vergangenen beiden Tagen hätten die Papiere am frühen Nachmittag um weitere gut acht Prozent auf 6,80 Euro zugelegt. Die Korrekturbewegung der vergangenen Wochen sei damit fast wieder ausgeglichen.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe den Beginn einer klinischen Studie der Phase 1/2a für das BCMA-Antikörper-Amanitin-Konjugat HDP-101 bei der Indikation Multiples Myelom genehmigt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Es handle sich dabei um eine Blutkrebserkrankung mit hohem medizinischem Bedarf.Der erste Teil der Studie sei ein Phase-I-Dosiseskalationsstudie, in der die maximal verträgliche Dosis von HDP-101 bestimmt werde. Anhand dieser Erkenntnisse werde dann die Dosis für den Phase-2a-Teil festgelegt, dessen primäres Ziel die Bewertung der vorläufigen Anti-Tumor-Aktivität von HDP-101 sei.Prof. Andreas Pahl, CSO der Heidelberg Pharma AG, habe kommentiert: "Wir haben seit vielen Monaten auf dieses Ziel hingearbeitet und freuen uns sehr, dass die FDA uns die Erlaubnis erteilt hat, die Phase-1/2a-Studie zu starten. Die Entwicklung eines völlig neuartigen Wirkstoffkandidaten bis zur Anwendung im Menschen ist ein aufwändiger Prozess. Daher ist der Beginn der klinischen Entwicklung des ersten Kandidaten aus unserer ATAC-Plattform ein wichtiger Meilenstein für uns.""Der Aktionär" bleibt sehr zuversichtlich, die Aktie eignet sich aber aufgrund ihres sehr spekulativen Charakters auch weiterhin nur als Depot-Beimischung, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link