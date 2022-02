HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) erwarte für das vierte Quartal einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro, der damit über dem Wert von 4,5 Milliarden Euro im vierten Quartal 2020 liegen würde. Das Ergebnis aus dem laufenden Geschäft werde voraussichtlich 661 Millionen Euro erreichen und damit über dem Vorjahreswert von 648 Millionen Euro liegen. Für das Gesamtjahr 2021 werde ein Umsatz von 18,7 Milliarden Euro erwartet, was einem Anstieg von 8% im Jahresvergleich entspreche. Die vollständigen Ergebnisse würden am 24. Februar 2022 veröffentlicht.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe sich mit den Gewerkschaften geeinigt. Der monatelange Streit sei im Zusammenhang mit der Flugzeugteile-Sparte gestanden, die das Unternehmen habe verkaufen wollen. In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass Airbus und Lockheed Martin eine Partnerschaft zur Entwicklung von Tankflugzeugen für die US-Luftwaffe eingegangen seien.



Einschätzungen von Analysten:



- HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) sei von Stifel auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 70,00 Euro gesetzt worden.



Jefferies stufe SLM Solutions (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) auf "kaufen" ein. Das Kursziel sei auf 22,00 Euro gesetzt worden. (01.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten heute höher, gaben aber einen Teil der Gewinne nach Handelsbeginn wieder ab, so die Experten von XTB.Dennoch würden die Blue-Chip-Indices aus Europa im Plus nnotieren. Die westeuropäischen Indices würden 0,7 bis 1,0% höher notieren, während die russischen Aktien mit einem Plus von 1,6% besser abschneiden würden.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei über die Preiszone von 15.550 Punkten ausgebrochen, die das 50%-Retracement der Anfang 2022 begonnenen Abwärtsbewegung markiere. Der Index habe seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt, bis er die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals im Bereich von 15.675 Punkten erreicht habe, wo der Anstieg gestoppt worden sei. Der DAX habe sich zurückgezogen und erneut die vorgenannte Preiszone von 15.550 Punkten als Unterstützung getestet. Sollte der erneute Test erfolgreich sein und die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden, könnte ein Test der Widerstandszone, die mit dem 61,8%-Retracement bei 15.720 Punkten markiert sei, nicht ausgeschlossen werden. Sollten die Verkäufer die Oberhand gewinnen und den Kurs unter die Zone von 15.550 Punkten drücken, könnte die 200-Stunden-Linie im Bereich von 15.450 Punkten etwas Unterstützung bieten.