Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (23.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die HeidelbergCement-Aktie gehe es aufwärts. Das Unternehmen habe 2020 noch mal zulegen können. Das bereinigte Ergebnis habe 3,7 Mrd. Euro betragen, was einem Plus von etwa 3,5% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Konzern habe nämlich stark in die Kostenstruktur eingegriffen und die Kosten stark gesenkt. Dank diesem Kostensenkungsprogramm habe man 1,3 Mrd. Euro eingespart. Insgesamt ist es eine sehr ordentliche Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur HeidelbergCement-Aktie. (Analyse vom 23.02.2021)