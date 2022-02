Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement trage am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen die rote Laterne im DAX. Auch wenn Zahlen und Ausblick in Ordnung seien, reiche dies im äußerst schwachen Marktumfeld den Anlegern nicht aus. Die Aktie verliere sieben Prozent und notiere im Bereich des 52-Wochen-Tiefs."Die weltweiten Infrastrukturmaßnahmen werden sukzessive zum Absatzwachstum unserer Produkte beitragen", zeige sich Unternehmenschef Dominik von Achten eigentlich zuversichtlich. Auch die Dynamik im privaten Wohnungsbau bleibe hoch. Für das laufende Jahr rechne HeidelbergCement vor diesem Hintergrund mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes und einer leichten Steigerung der operativen Ergebnisse. In den Prognosen würden Währungseffekte sowie der Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen ausgeklammert.Aufgrund der anhaltend hohen Energiekosten seien aber die Rahmenbedingungen insbesondere im ersten Halbjahr herausfordernd geblieben, habe der DAX-Konzern gewarnt. Wegen der signifikanten Energiekostensteigerungen habe HeidelbergCement bereits im vergangenen Jahr ein Sparprogramm aufgelegt, mit dem das Unternehmen die Kosten bis Ende 2022 um mindestens 500 Millionen Euro senken wolle. Zudem sollten die Verkaufspreise weiter erhöht werden.2021 habe HeidelbergCement dank gut laufender Geschäfte mit einem Milliardengewinn geschlossen. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss habe 1,76 Milliarden Euro betragen. Hohe Abschreibungen hätten dem Unternehmen ein Jahr zuvor einen Verlust von gut 2,1 Milliarden Euro eingebrockt.Um gut durch die Corona-Krise zu kommen, habe HeidelbergCement bereits vor fast zwei Jahren ein Sparprogramm aufgesetzt. Der Konzern habe die Kosten allein 2020 um rund 1,3 Milliarden Euro und damit stärker als zunächst geplant gedrückt.Zudem verkaufe Unternehmenschef von Achten weniger rentable Konzernteile. Erst jüngst habe das Unternehmen die Veräußerung von weiteren Vermögenswerten in Spanien und den Verkauf des Geschäfts in Sierra Leone bekannt gegeben. 2021 habe das Unternehmen unter anderem auch sein Geschäft im Westen der USA für 2,3 Milliarden US-Dollar (damals 1,9 Milliarden Euro) verkauft. Gleichzeitig baue der Konzern mit dem Zukauf von Corliss Resources sein Geschäft mit Zuschlagstoffen und Transportbeton im Nordwesten der USA und mit der Akquisition von Tanga Cement sein Geschäft in Tansania aus.HeidelbergCement werde den Geschäftsbericht 2021 und den Dividendenvorschlag am 24. März veröffentlichen.Die Explosion der Ölpreise treffe HeidelbergCement hart. Zahlen und Ausblick könnten deshalb keine neuen Käufer anlocken. Es gibt derzeit spannendere Werte an der Börse als den Baustoffkonzern, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2022)