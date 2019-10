Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (10.10.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Warnsignale in den USA häufen sich - AktienanalyseBislang hat sich die US-Wirtschaft trotz des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits im laufenden Jahr relativ solide entwickelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe zur HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Doch die Warnsignale würden sich häufen. So sei der Einkaufsmanager-Index der US-Industrie im September so stark geschrumpft wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Er sei auf 47,8 Punkte von 49,1 Zählern im Vormonat gerutscht, wie aus der Firmenbefragung des Institute for Supply Management hervorgehe. Das sei der niedrigste Wert seit der Finanzkrise.Die überraschend schwachen Daten hätten auch hierzulande die Anleger nicht kalt gelassen. Vor allem Aktien von Unternehmen, die besonders anfällig für eine Konjunkturabschwächung in den USA seien, seien aus den Depots geworfen worden. Dazu hätten unter anderem die Papiere des Baustoffkonzerns HeidelbergCement gezählt. Der DAX-Wert sei auf Monatssicht um fast zehn Prozent in den Keller gerutscht. Die Erholung Anfang September habe sich damit als Strohfeuer entpuppt.Wie es tatsächlich um das Unternehmen bestellt sei, würden wohl erst die Q3-Zahlen und der Ausblick am 11. November zeigen. Rajesh Patki von J.P. Morgan rechne indes mit keiner negativen Überraschung. Er gehe von einem Anstieg des operativen Ergebnisses auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent aus und habe seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 76 Euro bekräftigt. (Ausgabe 40/2019)