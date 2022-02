Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (01.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach starken vorläufigen Zahlen führe HeidelbergCement den DAX am Dienstag an. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen übertroffen und lege an der Börse im frühen Handel rund vier Prozent zu. Auch bei den Experten kämen die Zahlen gut an, der Fokus liege allerdings bereits auf dem Ausblick.Das operative Ergebnis habe positiv überrascht, meine etwa Analystin Elodie Rall von J.P. Morgan. Allerdings habe der Markt die Erwartungen bereits nach unten geschraubt. Ihre Einstufung laute auch weiterhin "underweight" mit Kursziel 57 Euro.Vorsichtig bleibe auch Glynis Johnson von Jefferies. Das operative Ergebnis sei unerwartet gestiegen, untermauere sie. Doch entscheidend für die Kursentwicklung bleibe der Ausblick auf das laufende Jahr. Die Einstufung laute deshalb vorerst weiter "hold" mit Kursziel 64,90 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: