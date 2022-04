Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

54,48 EUR +4,21% (22.04.2022, 16:41)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (22.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.An einem insgesamt schwachen Freitag für den DAX stehe HeidelbergCement mit einem Plus von 2% an der Spitze. Grund hierfür sei der positive Geschäftsausblick des Schweizer Konkurrenten Holcim. Dieser traue sich nach einem starken ersten Quartal ein noch stärkeres Wachstum zu.Der positive Ausblick der Konkurrenz mache Hoffnung. HeidelbergCement habe trotz allem mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen, da die Zementherstellung sehr energieintensiv sei. Zudem belaste der aufwendige Umbau hin zu weniger CO2-Emissionen. Es gebe spannendere Werte an der Börse, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2022)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:54,52 EUR +1,91% (22.04.2022, 16:28)