XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

54,72 EUR +1,07% (11.05.2022, 17:37)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

54,40 EUR -0,62% (11.05.2022, 21:58)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (11.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.HeidelbergCement zeige sich eines trotz Ergebnisrückgangs im Auftaktquartal weiterhin optimistisch für das laufende Jahr. "Das erste Quartal 2022 war kein einfaches für HeidelbergCement", habe der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Mittwoch nach Börsenschluss gesagt. Auch wenn die Unsicherheiten in Bezug auf Energie- und Rohstoffverfügbarkeit sowie -kosten weiter hoch bleiben würden, sehe der Baustoffkonzern nach wie vor eine gute Nachfrage nach seinen Produkten in allen Regionen. Die Prognosen für das Gesamtjahr habe das Unternehmen bestätigt.Die HeidelbergCement-Aktie zeige sich nach den Zahlen kaum verändert. Zuletzt habe die 38-Tage-Linie überwunden werden können. Richtig Schwung komme aber weiterhin nicht auf. Es gebe spannendere Werte an der Börse, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: