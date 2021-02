Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

65,72 EUR -0,90% (23.02.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

66,64 EUR +1,59% (22.02.2021)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (23.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement habe das Corona-Jahr dank seinem Sparkurs etwa besser abgeschlossen als erwartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe 2020 im Jahresvergleich um 3,5 Prozent auf 3,7 Milliarde Euro zugelegt, wie die im DAX notierte Gesellschaft am Dienstag in Heidelberg mitgeteilt habe. Auf vergleichbarer Basis habe das Plus bei 6,1 Prozent gelegen.Dazu habe auch das vor einem Jahr aufgelegte Sparprogramm Cope beigetragen. Mit dem Programm habe der Konzern die Kosten um 1,3 Milliarden Euro drücken und damit deutlich mehr als ursprünglich geplant. Der Umsatz sei hingegen um knapp sieben Prozent auf 17,6 Milliarden Euro geschrumpft. Bereinigt um Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe seien die Erlöse um 4,6 Prozent gesunken.Für das laufende Jahr habe sich HeidelbergCement zuversichtlich gezeigt und gehe davon aus, dass sich die Nachfrage im Geschäftsjahr 2021 in vielen Märkten positiv entwickeln werde. "Wir sind gut in das Jahr 2021 gestartet", habe Unternehmenschef Dominik von Achten gesagt. Durch die Infrastrukturprogramme dürfte es Rückenwind geben, beispielsweise in den USA, Australien, Indien und Italien. Auch für den Bereich privater Wohnungsbau sei er zuversichtlich. Die Entwicklung im Büro- und Gewerbebau müsse das Unternehmen abwarten. Insgesamt bleibe die Visibilität relativ gering. Der vollständige Konzernabschluss werde den Angaben zufolge am 18. März veröffentlicht."Der Aktionär" bleibt optimistisch für HeidelbergCement. Der Konzern sollte von einer möglichen Konjunkturerholung profitieren und die Aktie sei noch nicht zu teuer. Im Buffett-Depot wird deshalb weiter auf steigende Kurse spekuliert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link