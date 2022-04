Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (13.04.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) von "Kauf" auf "Halten" herab.HeidelbergCement bekenne sich zur globalen Initiative "Business Ambition for 1.5°C Commitment", die darauf abziele, die CO2-Emissionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. HeidelbergCement selbst wolle seine Scope-1-Emissionen bis 2030 um 33% im Vergleich zu 1990 auf unter 500 kg CO2 pro Tonne Zement (2021: 565 kg) senken und die Scope-2-Emissionen gegenüber 2016 um 65%. Von der gemeinnützigen Umweltorganisation CDP, welche ein weltweites System zur Offenlegung von Umweltdaten betreibe, habe HeidelbergCement im Rating die Bestnote A erhalten. Bei der Entwicklung und Anwendung innovativer Technologien zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (CCU/S) nehme HeidelbergCement eine Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie ein.HeidelbergCement sei global hervorragend positioniert und habe im Jahr 2021 rd. 30% seiner Umsätze in "West- und Südeuropa", 25% in "Nordamerika", jeweils 17% in "Nord- und Osteuropa-Zentralasien" und in "Asien-Pazifik" sowie 10% in "Afrika-Östlicher Mittelmeerraum" erzielt.Der Umsatz sei im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 6,3% auf EUR 18,72 Mrd. gestiegen. Auf vergleichbarer Basis, d.h. ohne Berücksichtigung von Konsolidierungs- und Währungseffekten, habe das Umsatzplus satte 8,0% betragen. Bislang habe man für 2021 nur einen leichten Anstieg erwartet. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) habe sich um 4,5% (auf vgl. Basis: +5,9%) auf EUR 3,88 Mrd. erhöht. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) habe sich um 10,6% (auf vgl. Basis: +12,0%) auf EUR 2,36 Mrd. erhöht.Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis sei von minus EUR 2,14 Mrd. auf plus EUR 1,76 Mrd. gedreht. Im Jahr 2020 hätten noch Wertberichtigungen von Geschäfts- und Firmenwerten sowie anderen langfristigen Vermögenswerten im Zuge der Covid-19 bedingten Neubewertung des Vermögensportfolios belastet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie sei um 15% auf EUR 7,90 geklettert. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) habe mit 9,3% im Berichtsjahr 2021 die mittelfristige Zielsetzung des Unternehmens von 8% früher als geplant übertroffen.Der Absatz habe auf Konzernebene in nahezu allen Segmenten signifikant gesteigert werden können. Der Zement- und Klinkerabsatz sei 2021 im Jahresvergleich auf vergleichbarer Basis um 4,6% auf 126,5 Mio. Tonnen gestiegen. Die Zuschlagstofflieferungen hätten mit 306,4 Mio. Tonnen einen Anstieg um 4,4% verzeichnet. Die Transportbetonlieferungen hätten sich um 2,5% auf 47,4 Mio. Kubikmeter erhöht und Asphalt sei mit 10,4 Mio. Tonnen auf vergleichbarer Basis gleich viel ausgeliefert worden.Im Sommer 2021 habe HeidelbergCement erstmals in seiner Unternehmensgeschichte ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Dieses umfasse ein Volumen von bis zu EUR 1 Mrd. und solle in mehreren Tranchen bis zum 30. September 2023 durchgeführt werden. Nach dem Einzug von rund 5,3 Mio. eigenen Aktien (entspreche 2,68% des Grundkapitals) aus der ersten Tranche habe HeidelbergCement nun die zweite Tranche über ein Volumen von EUR 300 bis 350 Mio. gestartet, welche spätestens im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden solle. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 solle der Hauptversammlung am 12. Mai die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 2,40 je Aktie vorgeschlagen werden, was einer Steigerung gegenüber 2020 um 9% entspreche.Bei der Präsentation des Jahresergebnisses habe HeidelbergCement für das Geschäftsjahr 2022 einen starken Umsatzanstieg und leichte Anstiege bei RCOBD und RCO in Aussicht gestellt, jeweils auf vergleichbarer Basis. Aufgrund der konjunkturellen Auswirkungen der Sanktionen zwischen Russland und dem Westen sehe der Analyst den Ausblick jedoch mit Abwärtsrisiko behaftet. Ergebnismindernd werde sich seines Erachtens vor allem die hohe Energiekosteninflation auswirken.Die zuletzt stark gestiegenen Preise für Öl, Kohle, Strom und Gas dürften Hersteller nicht sofort in vollem Umfang an die Kunden weitereichen können. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 hätten die Energiepreise kräftig angezogen und hätten durch den Kriegsausbruch in der Ukraine neuerlich einen kräftigen Schub erfahren. Im Zuge der von Europa beabsichtigten Verringerung der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen rechne der Analyst mit nachhaltig höheren Energiepreisen.Die Coronavirus-Pandemie habe die Bauaktivitäten und damit die Nachfrage nach Baustoffen im Jahr 2021 nicht wesentlich beeinträchtigt, weshalb HeidelbergCement von einer positiven Marktdynamik in vielen Schlüsselmärkten profitiert habe. Alles in allem hätten satte Zuwächse bei Umsatz, abgesetzten Mengen und Ergebnis zu Buche gestanden. Angesichts des Inflationsdrucks und dadurch ausgelösten Investitions- bzw. Veranlagungsdrucks (in "Betongold") werde die Bautätigkeit und damit verbundene Nachfrage nach Baustoffen auch im Jahr 2022 robust sein.Die Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts mit seinen Implikationen auf die weitere Entwicklung der Konjunktur dürfte die Unternehmensleitung bei Vorlage der letzten Quartalszahlen aber noch nicht auf dem Radar gehabt haben. Lieferunterbrechungen, fehlende Arbeitskräfte und daraus resultierende Baustopps auf Kundenseite sowie eine wegen der hohen Kosteninflation nachlassende Kaufkraft generell und die hohen Energiepreise im Speziellen würden eine Revision des Ausblicks nicht gerade unwahrscheinlich machen. Wenngleich der Baustoffabsatz und ein attraktives Preisgefüge für die Hersteller im Lichte der robusten Baukonjunktur aktuell gesichert erscheinen würden, missfalle Alber die Tatsache, dass "bauen" für viele Marktteilnehmer mittlerweile zu teuer geworden sei, was eine Abschwächung der lange Zeit positiven Marktdynamik bewirken könnte.Daher ändert Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die HeidelbergCement-Aktie von "Kauf" auf "Halten". Das Kursziel von EUR 56 basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der HeidelbergCement-Aktie berücksichtige in puncto EV/EBITA-Verhältnis sowie Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Jahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 30%, welcher Alber aus der historischen Beobachtung heraus als gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 13.04.2022)