XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

83,12 EUR -0,48% (20.02.2018, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

83,26 EUR -0,74% (20.02.2018, 16:04)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (20.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Der Umsatz habe in Q4 auf vergleichbarer Basis um 5% angezogen (Q3 4%, Q2 -0,4%, Q1 -0,1%, adjustiert um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte). Signifikantes organisches Umsatzwachstum sei in allen Regionen mit Ausnahme von Europa (+1,1%) verzeichnet worden. Die Entwicklung in Europa sei vor allem durch den britischen Markt im Rahmen des Brexit belastet gewesen. Nordamerika (+5,7%), Osteuropa (+9,0%), Asien (+2,9%) und in der Region Afrika-Östlicher Mittelmeerraum (+9,7%) hätten hingegen ein starkes Wachstum verzeichnet.Das operative Ergebnis steige unter vergleichbaren Bedingungen um 16% auf 892 Mio. EUR (+4,9% berichtet). Das EBITDA übertreffe damit die Erwartungen um 30 Mio. EUR. Im Besonderen hätten die Absatzregion Nordamerika und niedrigere Konzernkosten zu der Steigerung des EBITDA beigetragen. Belastend hätten sich hingegen die Regionen Indonesien und Großbritannien ausgewirkt. Basierend auf einem soliden Cash Flow und Dekonsolidierungsmaßnahmen sei die Nettoverschuldung auf 8,7 Mrd. EUR gesunken.In den wichtigsten Absatzregionen Nordamerika, Europa erwarte HeidelbergCement für 2018 solides Wachstum. Dabei festige sich die Hoffnung auf großflächige und teilweise sogar signifikante Preiserhöhungen, auch in Europa. Allerdings werde für China ein Rückgang von 1% erwartet. Auch im Mittleren Osten dürfte die Nachfrage um 4% schrumpfen. Für Großbritannien werde ein Zuwachs von 1% erwartet. Für Indonesien werde hingegen ein Wachstum von 6% prognostiziert. Damit seien in den wichtigsten Absatzregionen von HeidelbergCement relativ günstige Rahmenbedingungen zu verzeichnen.Zwar lägen derzeit nur erste Rahmendaten für Q4 vor. Aber basierend auf dem Ausblick und der soliden Gewinnentwicklung halte der Analyst seine Prognosen weiterhin für realistisch. Die DCF- und Multiple-basierte Bewertung liege unverändert bei 97,00 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: