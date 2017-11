XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

89,43 EUR -0,46% (15.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

89,211 EUR -0,49% (15.11.2017, 17:19)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer Zwei bei Zement und Nummer Drei bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (16.11.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Zahlen für das dritte Quartal 2017 des Zementherstellers HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) kamen bisher im Markt gut an, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Ergebnisse hätten insgesamt über den Erwartungen der Analysten gelegen. Laut HeidelbergCement-CEO Scheifele bestätige das gute Ergebnis die Erwartungen für das Gesamtjahr. Analysten würden dem 1874 gegründeten Traditionsunternehmen in den kommenden Jahren deutliche steigende Umsätze und Gewinne zutrauen. Das für 2018 prognostizierte Ziel solle laut Scheifele schon Ende 2017 erreicht sein.Vor allem das Geschäft in Marokko, Indien und Australien sei für HeidelbergCement gut gelaufen. Aber auch Nordamerika, Deutschland und Nordosteuropa hätten zum gestiegenen Gewinn beigetragen. Lediglich das Geschäft in Großbritannien habe unter dem drohenden Brexit gelitten. Einerseits habe HeidelbergCement laut Quartalsfinanzbericht Energiekosten durch der flexiblen Einsatz unterschiedlicher Brennstoffe reduzieren können, andererseits hätten sich Preiserhöhungen in den USA und Kanada durchsetzen lassen.Höhere Nachfrage sei laut Quartalsfinanzbericht auch von den zahlreichen Bauprojekten in Kanada, Deutschland und Schweden sowie von Infrastrukturprojekten in Norwegen gekommen. Zudem scheinen die Synergieeffekte der Übernahme des italienischen Unternehmens Italcementi zu rentieren, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG.HeidelbergCement beschäftige rund 60.000 Mitarbeiter an 3.000 Standorten in 60 Ländern. Das Portfolio des DAX-Unternehmens enthalte unter anderem die Herstellung von Baustoffen, Zement und Beton aber auch die Unterhaltung von Rohstoffförderstätten sowie die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe.Die HeidelbergCement-Aktie werde aktuell bei EUR 90,58 (14.11.2017) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 92,91 (09.11.2017), das Jahrestief bei EUR 76,94 (29.08.2017) gelegen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 97,23 setzen. Bei Bloomberg würden 22 Analysten die Aktie auf "kaufen", acht auf "halten" und zwei auf "verkaufen" setzen. HeidelbergCement habe gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von EUR 17,63 Mrd. und eine Dividendenrendite von 1,77 Prozent.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 14.11.2017).Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: