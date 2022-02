NYSE-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:

5,87 USD +0,69% (25.02.2022, 22:00)



ISIN Hecla Mining-Aktie:

US4227041062



WKN Hecla Mining-Aktie:

854693



Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie Deutschland:

HCL



NYSE-Ticker-Symbol Hecla Mining-Aktie:

HL



Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-

Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement

als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (27.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie desSilber- und Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693,Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) unter die Lupe.Die Zahlen von Hecla Mining seien besser als erwartet ausgefallen. Der Abwärtsdruck imVorfeld der Veröffentlichung sei ganz offenbar übertrieben gewesen. Die Hecla Mining-Aktiehabe zuletzt deutlich zugelegt. Neben den Zahlen gebe es noch einen positiven Aspekt:Hecla Mining verfüge derzeit über die zweithöchsten Silber-Reserven in derUnternehmensgeschichte, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "DerAktionär TV". (Analyse vom 25.02.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "DerAktionär TV" können Sie target="_blank">HIER abrufen.Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="http://www.deraktionaer.de/impressum.htm" target="_blank">unter folgendem

Link Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:5,205 Euro +0,10% (25.02.2022, 22:26)