Kurzprofil Hecla Mining Co.:



Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) gehört zu den größten Silberproduzenten der USA und weitet das Engagement als Goldproduzent aus. Das Hauptquartier befindet sich in Coeur d’Alene, Idaho. (09.10.2019/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Hecla Mining-Aktienanalyse des Analysten Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Dalton Baretto, Analyst bei Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) weiterhin zu verkaufen.Hecla Mining Co. habe starke Produktionsergebnisse zum dritten Quartal bekannt gegeben. Bei nahezu jedem Asset sei die Entwicklung besser gewesen als angenommen. Im Vergleich zur Cash-Bilanz in Q2 sei es zu einer Verbesserung gekommen. Das Management gehe davon aus, dass sich die Trends in Q4 fortsetzen würden. Eine Verbesserung der operativen Geschäftstätigkeit halten die Analysten von Canaccord Genuity im Hinblick auf die Kreditfälligkeiten für dringend erforderlich.Analyst Dalton Baretto hält am Kursziel für die Hecla Mining-Aktie von 1,65 USD. Angesichts der hohen Bewertung sei der Spielraum für den Aktienkurs bereits mehr als ausgeschöpft.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer Hecla Mining-Aktienanalyse das Votum "sell".Börsenplätze Hecla Mining-Aktie:München-Aktienkurs Hecla Mining-Aktie:1,84 Euro +0,52% (09.10.2019, 14:24)